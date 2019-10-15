Украина – Португалия: InStat определил лучших игроков матча отбора к Евро-2020

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений футболистов в матче группового раунда квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

Самым полезным игроком поединка в составе обеих команд по оценкам компании InStat стал голкипер сборной Украины Андрей Пятов, его показатель составляет 380 баллов. В тройку лучших футболистов в команде Андрея Шевченко также вошли Андрей Ярмоленко (310) и Руслан Малиновский (307).

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лучший в составе сборной Португалии – Криштиану Роналду (337). В активе нападающего "селесау" четыре удачные попытки дриблинга, две острые передачи, девять ударов по воротам (шесть в плоскость).

Напомним, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальное первенство.

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