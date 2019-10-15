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Украина – Португалия: экс-арбитр ФИФА оценил спорный эпизод с пенальти и удалением Степаненко

10:57 586 Читати українською
Украина – Португалия: экс-арбитр ФИФА оценил спорный эпизод с пенальти и удалением Степаненко
Украина – Португалия: Футбол 24

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о работе Энтони Тейлора во время матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Судья не отвечал такому уровню матча. Хотя он и представитель Англии. В дебюте встречи Малиновский сыграл жестко, но по-английски. Тейлор назначил штрафной в сторону ворот нашей сборной. Затем, когда на Руслана прыгнули в центре поля, то рефери упустил этот фол. То есть судья не был последовательным.

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На 72-й минуте Тейлор назначил пенальти в ворота сборной Украины, выдержав паузу. Игроки сборной Португалии начали ему сигнализировать, вот он и решил назначить 11-метровый. Чем он руководствовался? Не знаю. Если бы это были старые правила, где нет трактовки и разъяснений игры рукой, то это другое дело. Можно было бы с ним согласиться. Но сегодняшний текст 12 правила четко говорит: в таких ситуациях пенальти не назначается!

Обычно не является нарушением, когда после контакта с собственной головой, телом или ногой, мяч попадает в руку, или кисть игрока. В таком случае 11-метрового нету! Это не нарушение. Вот если бы мяч сразу попал в верхнюю конечность, тогда с арбитром где можно было бы согласиться. А так, мяч от ноги улетел Степаненку в руку. Исходя из этого, это 100% ошибка арбитра.

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Если Тейлор решил, что нарушение правил со стороны Степаненко было и указал на 11-метровую отметку, то он уже был обязан показывать Тарасу вторую желтую карточку. Что арбитр и сделал, оставив нашу команду вдесятером. Молодцы наши ребята, выстояли", – сказал Ступар в коментарии FootBoom.

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Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Тарас Степаненко Тарас Степаненко Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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