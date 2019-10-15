Украина – Португалия: экс-арбитр ФИФА оценил спорный эпизод с пенальти и удалением Степаненко

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар поделился мнением о работе Энтони Тейлора во время матча квалификации на Евро-2020 между сборными Украины и Португалии.

"Судья не отвечал такому уровню матча. Хотя он и представитель Англии. В дебюте встречи Малиновский сыграл жестко, но по-английски. Тейлор назначил штрафной в сторону ворот нашей сборной. Затем, когда на Руслана прыгнули в центре поля, то рефери упустил этот фол. То есть судья не был последовательным.

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На 72-й минуте Тейлор назначил пенальти в ворота сборной Украины, выдержав паузу. Игроки сборной Португалии начали ему сигнализировать, вот он и решил назначить 11-метровый. Чем он руководствовался? Не знаю. Если бы это были старые правила, где нет трактовки и разъяснений игры рукой, то это другое дело. Можно было бы с ним согласиться. Но сегодняшний текст 12 правила четко говорит: в таких ситуациях пенальти не назначается!

Обычно не является нарушением, когда после контакта с собственной головой, телом или ногой, мяч попадает в руку, или кисть игрока. В таком случае 11-метрового нету! Это не нарушение. Вот если бы мяч сразу попал в верхнюю конечность, тогда с арбитром где можно было бы согласиться. А так, мяч от ноги улетел Степаненку в руку. Исходя из этого, это 100% ошибка арбитра.

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Если Тейлор решил, что нарушение правил со стороны Степаненко было и указал на 11-метровую отметку, то он уже был обязан показывать Тарасу вторую желтую карточку. Что арбитр и сделал, оставив нашу команду вдесятером. Молодцы наши ребята, выстояли", – сказал Ступар в коментарии FootBoom.