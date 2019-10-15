toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Яремчук вызвал истерику в российских СМИ – Канделаки ответила на высказывания форварда сборной Украины

13:12 473 Читати українською
Яремчук вызвал истерику в российских СМИ – Канделаки ответила на высказывания форварда сборной Украины
Тина Канделаки / Фото Rambler

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки обвинила российские СМИ в тиражировании слов нападающего сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Помните популярный когда-то лозунг "Спорт – вне политики"? Его способность в основном зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Милевский откровенно рассказал об интимных отношениях с Тиной Канделаки

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко.

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал: "Мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро".

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но спортивные порталы ради хайпа и кликов начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?", – цитирует Канделаки Sports.ru.

По информации СМИ президент РФ Владимир Путин поддержал назначение Канделаки на должность генпродюсера главного спортивного канала России.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду

blog_ava
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
02:06
3480
Теги
Евро-2020 Украина Украина Сборная Украины Украина - Португалия Роман Яремчук Роман Яремчук Россия Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
48
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук