Яремчук вызвал истерику в российских СМИ – Канделаки ответила на высказывания форварда сборной Украины

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки обвинила российские СМИ в тиражировании слов нападающего сборной Украины Романа Яремчука после матча с Португалией (2:1).

"Помните популярный когда-то лозунг "Спорт – вне политики"? Его способность в основном зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

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Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко.

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал: "Мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро".

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но спортивные порталы ради хайпа и кликов начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?", – цитирует Канделаки Sports.ru.

По информации СМИ президент РФ Владимир Путин поддержал назначение Канделаки на должность генпродюсера главного спортивного канала России.

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