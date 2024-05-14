Украина

Кривбасс в двухсерийной дуэли уступил Полесью и принес Динамо серебро – команда Вернидуба потерпела 2-е поражение подряд.

Заря расписала ничью с Вересом – луганчане официально сохранили прописку в УПЛ на следующий сезон.

Полесье определилось с главным претендентом на должность наставника – рассматривали звездные варианты с УПЛ.

Мир

Астон Вилла сыграла вничью с Ливерпулем – 6 голов, еще 3 отмененных, рекордный автогол голкипера.

УЕФА объявил арбитров на ЛЧ и еще три финала. Лига чемпионов в Украине: известно, кто будет транслировать еврокубки три следующих сезона.

Оливье Жиру официально покидает Милан – чемпион мира сообщил, где продолжит карьеру.

Украинцы за границей

Довбик в Барселону: тренер Жироны отреагировал на сенсационные слухи относительно украинца.

Лунин и Реал согласовали продление контракта – украинец получит новый статус, но не застрахован от ухода но не застрахован от ухода

Русин может вернуться в УПЛ – за форвардом Сандерленда выстроилась очередь.