Главные новости 13 мая: Динамо добыло серебряные медали, новый контракт Лунина, Жиру уходит из Милана
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 13 мая.
Украина
Кривбасс в двухсерийной дуэли уступил Полесью и принес Динамо серебро – команда Вернидуба потерпела 2-е поражение подряд.
Заря расписала ничью с Вересом – луганчане официально сохранили прописку в УПЛ на следующий сезон.
Полесье определилось с главным претендентом на должность наставника – рассматривали звездные варианты с УПЛ.
Мир
Астон Вилла сыграла вничью с Ливерпулем – 6 голов, еще 3 отмененных, рекордный автогол голкипера.
УЕФА объявил арбитров на ЛЧ и еще три финала. Лига чемпионов в Украине: известно, кто будет транслировать еврокубки три следующих сезона.
Оливье Жиру официально покидает Милан – чемпион мира сообщил, где продолжит карьеру.
Украинцы за границей
Довбик в Барселону: тренер Жироны отреагировал на сенсационные слухи относительно украинца.
Лунин и Реал согласовали продление контракта – украинец получит новый статус, но не застрахован от ухода но не застрахован от ухода
Русин может вернуться в УПЛ – за форвардом Сандерленда выстроилась очередь.