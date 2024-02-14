Голкипер Реала Андрей Лунин в матче 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг сыграл на уровне лучших голкиперов мира.

Украинец помог своей команде удержать победу (1:0), осуществив 9 сейвов. Лунин стал лишь вторым голкипером Реала, который сделал 9+ сейвов и не пропустил в матче ЛЧ. Ранее это удавалось Тибо Куртуа в финале 2022 года против Ливерпуля.

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Кроме того, Лунин повторил рекорд Джанлуиджи Буффона. Это два голкипера, которые сделали не менее 9 сейвов в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов, который их команда выиграла, не пропустив ни одного мяча. Итальянец достиг этого 12 февраля 2013 года, когда Ювентус одержал разгромную победу на поле Селтика (3:0).

К слову, Андрей Лунин за всю карьеру провел лишь пять матчей в Лиге чемпионов. Дважды украинец оставлял ворота Реала "на замке" (оба раза в этом сезоне).

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