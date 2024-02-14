Сразу трое основных полузащитников Шахтера не участвовали в тренировочном процессе команды еще несколько дней назад, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, речь идет о Тарасе Степаненко, Георгии Судакове и Дмитрии Крыськиве. Первый до сих пор восстанавливается после январской травмы, двое других – почувствовали дискомфорт недавно.

Отмечается, что Судаков уже начал тренироваться со всеми, а возвращение Крыськива в общую группу после двухдневных тренировок по индивидуальной программе планируется сегодня. Если все будет нормально – именно он заменит Степаненко в опорной зоне против Марселя.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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