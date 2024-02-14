"Всегда есть разница, когда ты возглавляешь команду посреди сезона. За короткий период она играет много важных матчей, а потом у тебя есть достаточно времени, чтобы подготовиться к следующим поединкам. За этот месяц я приложил много усилий, чтобы вывести команду на определенный уровень, над которым, по моему мнению, мы должны работать больше, и у нас есть на это время.

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Считаю, что один месяц совместной работы – это хороший период для каждого тренера, особенно в нашей ситуации. И это было также необходимо не только, чтобы улучшить нашу физическую форму, но и для тактических аспектов с мячом и без него. Поэтому мы очень упорно работали, и я доволен тем, что я видел по состоянию на сегодня. Но в то же время очень трудно сказать, на каком мы сейчас уровне, потому что оппозиция со стороны соперников в межсезонье была не такой, какой можно ожидать от таких серьезных команд как Марсель. Поэтому меня тоже интересует завтрашний день – на каком мы действительно уровне сейчас. Вы можете назвать минусом то, что мы почти два месяца не играли официальных матчей, но в то же время мы голодны к игре и хотим снова соревноваться.

Конечно, я могу кое-что рассказать о наших сильных и слабых сторонах, но я этого не буду делать. У нас есть те и другие, как у всех команд, – у кого их нет? Во время поединков главное – воспользоваться своими преимуществами, а не недостатками, и мы, конечно, постараемся это сделать.

У нас очень молодой состав, но это очень талантливые амбициозные игроки, которые хотят развиваться. Я никогда не смотрю на национальность, я смотрю только на характер и качества футболистов и на то, кто может нам в определенный момент помочь одержать победу. У нас большинство игроков из Украины – молодые талантливые футболисты, которые имеют поддержку двух или трех опытных игроков – и это хорошо также и для развития украинского футбола в целом. Именно поэтому я здесь – чтобы способствовать этому развитию и конкурировать на уровне Европы вместе с этими игроками. И это мне очень нравится.

Насколько я доволен зимней трансферной кампанией? Все знают, что у нас очень сложная ситуация – сложнее, чем у других клубов, из-за событий в стране. Люди очень тяжело работают, чтобы поддержать меня и мои пожелания по совершенствованию команды, чтобы сделать ее сильнее. Мы прилагаем все усилия для этого. И мы, конечно, привлекаем молодых и перспективных игроков, которые имеют необходимые качества, но также требуют времени, чтобы достичь уровня более опытных футболистов и больше влиять на игру", – цитирует Пушича официальный сайт "горняков".

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится в четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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