Бавария в субботу проиграла важнейший поединок Байеру и приблизилась к потере титула. Но в Лиге чемпионов мюнхенцы обычно легко проходят первые стадии. В 1/8 финала еще и повезло со жребием – соперником стал Лацио, который в этом сезоне слабо проводит топ-матчи.

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Несмотря на давление трибун, Бавария хотела играть с позиции силы. Комбинации на чужой половине, обострения через дриблинг Мусиалы, рывки Сане и разрезные передачи Киммиха. Впрочем, почти ничего не удавалось. Лацио выставил организованную оборону и блокировал все банальные попытки зайти в штрафную площадь. Кейн чаще опускался в центр поля, чем бил по воротам.

Мюнхенцы после потерь включали контрпрессинг, и это добавляло зрелища. Бавария не только создавала давление на хозяев, но и открывала им возможности. У Лацио был простор для контратак. Быстрый Исаксен постоянно предлагал себя впереди, Луис Альберто разумно распоряжался мячом.

В начале второго тайма Упамекано взялся за любимое дело – привозить в важных матчах. Французский защитник поплыл и отдал мяч Луису Альберто, а тот вывел Исаксена один на один с Нойером. Мануэль справился, но это был знак, что Томасу Тухелю нужно что-то менять. Лацио повысил темп – Бавария потеряла контроль.

Ни тренер, ни игроки не отреагировали. Тухель гневно размахивал руками у бровки, а команда вяло разыгрывала мяч в центре поля. Мазрауи был самым острым – этим все сказано. Тогда как контры римлян становились все лучше и лучше.

Фелипе Андерсон разогнал атаку, которая привела к пенальти. Упамекано в панике грубо заехал в ногу Исаксену. Пенальти и удаление. Иммобиле спокойно переиграл Нойера с 11 метров.

Лацио попытался использовать большинство и удвоить преимущество. Однако удар Андерсона заблокировали, а с выстрелом Педро справился Нойер.

Замены ничего не изменили. Бавария за весь матч не создала ни одного голевого момента, ни разу не попала в створ ворот. Впечатления от игры Мюнхена ужасные, особенно в контексте фиаско против Байера. В этот раз не было экспериментов со схемой и составом – команда просто провела очень плохой матч и заслуженно проиграла. Ответный матч состоится 5 марта.