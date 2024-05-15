Триумф Шахтера в финале Кубка Украины определил судьбу будущих участников еврокубков от Украины.

Из-за победы Шахтера в финале Кубка с третьего квалификационного раунда Лиги Европы свой путь в еврокубках начнет Кривбасс.

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Путевка могла достаться Ворскле, если бы она победила "горняков" в финале Кубка Украины. Таким образом, два из трех клубов (СК Днепр-1, Полесье и Рух) стартуют со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Ворскла же останется без еврокубков.

К слову, Шахтер в финале Кубка Украины победил Ворсклу (2:1) – за "горняков" забивали Сикан и Конопля, а гол престижа за полтавчан забил Ковталюк.

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