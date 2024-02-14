Уже известно, что один из лидеров перейдет в Манчестер Сити. Права на Савио принадлежат Труа, но английские "горожане" выкупят его контракт. Вингер как минимум пройдет сборы в команде Пепа Гвардиолы. Остается маленький шанс, что он снова перейдет в аренду в Жирону.

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Испанский клуб понимает, что эта ситуация от них не зависит. Как и ситуация Мигеля Гутьереса, которого очень хочет забрать Реал. Настоящее же беспокойство в Жироне вызывают другие лидеры. В частности Виктор Цыганков и Артем Довбик. Украинцы на полноценных контрактах, но за ними следят Челси, Ман Юнайтед и Бавария, сообщает AS.

Напомним, форвард сборной Украины в нынешнем сезоне Ла Лиги сыграл за Жирону 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 5 ассистов. В активе Цыганкова 19 матчей (4 гола и три результативные передачи).

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