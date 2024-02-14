"Хочу подчеркнуть, что у нас на самом деле есть очень хорошие молодые игроки: Бондарь, Бондаренко, Конопля, Сикан, Ризнык. Все они имеют большие перспективы, все они достаточно неплохо развиваются, и верю, что в будущем они станут звездами.

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Но можем сказать, что ведущая роль в этой команде принадлежит Судакову, потому что сейчас он является ключевым игроком. Я уже говорил, что большое количество европейских клубов заинтересованы в нем, и я думаю, что через полгода или год он 100-процентно будет в одном из ведущих европейских клубов.

По моему мнению, Судаков активно развивается, прогрессирует, и видно, как он становится настоящим лидером на поле, учитывая его молодой возраст. И это очень важно", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.

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