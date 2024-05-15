Среди претендентов на звание лучшего тренера оказались Карло Анчелотти (Реал), Мичел Санчес (Жирона), Диего Симеоне (Атлетико), Эрнесто Вальверде (Атлетик), и Марселино Гарсия Тораль (Вильярреал).

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В этом списке не оказалось главного тренера Барселоны Хави, несмотря на то, что "блаугранас" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет игру в запасе. Очевидно, это связано с игровым кризисом команды в этом сезоне – несмотря на наличие топ-игроков в своём составе, каталонская команда не оправдала ожиданий в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.

Победитель номинации будет определён на гала-концерте, который состоится 28 мая.

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