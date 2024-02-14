Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо определился с игроками, которые сыграют против Шахтера в плей-офф Лиги Европы.

Наставник провансальцев вызвал на игру против украинской команды 19 игроков, как сообщает клубная пресс-служба.

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Неожиданно Гаттузо включил в заявку Шанселя Мбемба, который недавно только вернулся с Кубка африканских наций и не тренировался с командой. Также в список входит Жеффрей Кондогбия, который не играл против Лиона и Метца из-за травмы.

Напомним, Марсель и Шахтер сыграют первый матч плей-офф Лиги Европы в четверг, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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