Реал Сосьедад удивил первым таймом

Баски выступали очевидными андердогами в противостоянии, а на поле парижан им вообще не давали шансов. Правда, подопечные Иманола Альгуасила еще не знали поражений в ЛЧ – однако команда Луиса Энрике последний раз проигрывала аж в ноябре, причем во всех турнирах. Ожидалось, что ПСЖ будет доминировать над "чурри-урдин".

Впрочем, Реал Сосьедад удивил фанатов на "Парк де Пренс". До перерыва не было никаких намеков на доминирование ПСЖ. Хозяева имели только неплохой отрезок активности в стартовой 15-минутке, организовав несколько хороших атак без завершения и создав голевой момент.

Мбаппе на 6-й минуте получил заброс, ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний. Ремиро парировал. Это было единственное попадание в створ ворот гостей в первом тайме.

После этого игра выровнялась, а на отдельных частях тайма баски даже выглядели интереснее. Более того – дебютную атаку с ударом в матче провели именно они, еще на 1-й минуте. Барренечеа продавил Маркиньоса и сбросил мяч под удар Андре Силве, а тот бахнул с полукруга (неточно).

На 15-й минуте гости вообще могли забивать в результате подачи со стандарта на дальнюю штангу. Мерино сбросил ее во вратарскую площадку, где было два игрока Реал Сосьедада против одного Доннаруммы – впрочем, в последний момент Данило успел прибежать и выбить сферу (а там еще и офсайд заметили).

На 22-й же минуте забивать должен был Андре Силва. Кубо расшатал Беральдо на правом краю штрафной и навесил на 11-метровую отметку, откуда замыкал португалец. К счастью для парижан, форвард пробил над перекладиной.

Подопечные Луиса Энрике ответили забросом Хакими под выход Дембеле один на один. Француз прошил Ремиро, но попал во внешнюю сторону сетки. И тут снова был офсайд. К сожалению для фанатов ПСЖ, этот момент стал последним для столичного гранда в первом тайме – да и в начале второго остроты не хватало.

Дальнейшая 20-минутка оказалась скучной. Вспомнить в матче откровенно ничего, однако в глаза бросалась смелость и уверенность "королевского клуба". Она могла вылиться в голом на 45-й минуте – Мерино принял мяч и бахнул метров с 25-ти из-под Фабиана Руиса. Хозяев спасла перекладина!

В целом, ПСЖ провалил первый тайм. Показательной была статистика передач на чужой половине поля. Французы имели только 83% точности передач и лишь 65% точности за пределами центрального круга. Это – самый низкий показатель ПСЖ в первом тайме за весь работы с Луисом Энрике.

Мбаппе и Барколя – геймченджеры. Сосьедад быстро сдулся

Насколько сильным был первый тайм Сосьедада, настолько же невыразительно баски стартовали во втором. Ничего интересного в атаке они не создали, но это еще полбеды. Сразу после перерыва они начали пропускать моменты – а ключевой персоной на поле стал Мбаппе.

Практически сразу стало заметно, что сдержать Килиана становится все труднее, а на 50-й минуте нападающий уже поучаствовал в моменте. Правда, не очень остром, однако перспективном – француз завершал катбек от Хакими, пробив низом метров с 13-ти. Получилось слишком слабо.

На 55-й же минуте проявил себя другой исполнитель – Барколя. Он подхватил мяч после потери Мбаппе перед штрафной, после чего переиграл на левом краю сразу трех футболистов Сосьедада. Все завершилось выходом один на один, но Брэдли слишком далеко отпустил мяч.

А еще через две минуты счет был открыт! Дембеле подал с углового, Маркиньос сбросил на дальнюю штангу, а Мбаппе спокойно расстрелял ворота с метра – без всякого сопротивления. 1:0! Таким образом, Килиан стал первым футболистом в истории, которому удалось забить хотя бы один гол в 10 розыгрышах ЛЧ подряд.

Забегая наперед скажем, что Реал Сосьедад ничем не ответил. Подопечные Иманола Альгуасила пытались убегать в контратаки, но все они срывались за центральным кругом. Что наиболее обидно, "чурри-урдин" начали допускать очень ошибок под прессингом ПСЖ – одна из таких ошибок вылилась в мощный удар Мбаппе с линии полукруга. Нападающий целил в девятку, однако Ремиро перевел в перекладину

На 68-й же минуте Мбаппе решился выполнил рейд по центру, завершив его дальним выстрелом в правую девятку. На этот раз француз перекрутил.

А вот у Барколя на 70-й минуте все получилось блестяще. Брэдли принял перевод от Фабиана Руиса, переиграл на левом фланге Траоре и вылетел на новое рандеву с Ремиро. На этот раз Алекс к мячу не успел – 2:0!

Мбаппе от такого перфоманса коллеги завелся еще сильнее, однако это ему даже мешало. То он в офсайд небольшой залезет, то выполнит четыре финты против Траоре, подзатянув с передачей или ударом – хотя потом он все равно выполнил опасный кросс. Тем не менее, его желание и гений принесли момент на 87-й минуте.

Мбаппе в центре поля развернулся и пробросил мяч мимо двух басков на ход Заиру-Эмери. Тот разогнал контратаку, отдал пас на Коло-Муани, а Рендел сместился в центр. Далее произошел удар с линии штрафной в ближний угол – немного неточно!

Иманол Альгуасил пытался помочь своим футболистам, бросив в бой всех атакующих игроков и снимая центрбеков. Кубо пытался что-то организовать на своем магическом дриблинге, но все без толку. Гости так и не организовали ни одного ответного момента. В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу ПСЖ.