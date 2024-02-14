Ворскла сообщила о трансфере легионера с опытом выступлений во французской Лиге 1
Французский полузащитник Самбу Сиссоко продолжит карьеру в чемпионате Украины.
Сиссоко успешно прошел просмотр в Ворскле, после чего подписал полноценный контракт с полтавским клубом, сообщает пресс-служба "зелено-белых".
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Ворскла не разглашает детали сделки. По неофициальной информации, Самбу Сиссоко получил контракт на полтора года. Добавим, что в Полтаву он перебрался на правах свободного агента, последним клубом француза был бельгийский Серен.
К слову, Сиссоко футбольное образование получил в академии клуба Тур, откуда перебрался в Реймс, за который играл на уровне Лиги 1. Также новичок Ворсклы в свое время выступал за сборные Франции разных категорий вплоть до уровня U-21.