“Будем честными, матч мог бы завершиться ничьей. Думаю, это лучшая игра Лунина с тех пор, как мы работаем вместе. Он великолепно сыграл сегодня.

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Это голкипер, у которого не было достаточно игрового времени, но он прогрессирует. Тот факт, что он играет, добавляет Андрею уверенности. Думаю, это лучший матч, который Лунин провел за Реал.

Незасчитанный гол РБ Лейпциг? Я видел, что нападающий находился в офсайде. Он был позади Лунина", – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

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