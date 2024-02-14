"Лунин провел лучший матч за Реал": Анчелотти похвалил украинца и оценил незасчитанный гол РБ Лейпциг в его ворота
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал действия голкипера команды Андрея Лунина в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (1:0).
“Будем честными, матч мог бы завершиться ничьей. Думаю, это лучшая игра Лунина с тех пор, как мы работаем вместе. Он великолепно сыграл сегодня.
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Это голкипер, у которого не было достаточно игрового времени, но он прогрессирует. Тот факт, что он играет, добавляет Андрею уверенности. Думаю, это лучший матч, который Лунин провел за Реал.
Незасчитанный гол РБ Лейпциг? Я видел, что нападающий находился в офсайде. Он был позади Лунина", – сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.
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