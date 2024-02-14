Защитники Андрей Булеза и Эдуард Козик продолжат карьеру в Карпатах под руководством Мирона Маркевича.

Это трансферы, о которых наставник "львов" уже говорил прессе. Теперь Карпаты официально объявили, что арендовали Козика и Булезу до конца сезона.

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Заметим, что Андрей Булеза в течение последних 11-ти месяцев выступал за Минай на правах аренды. Однако Шахтер вернул своего левого защитника из Закарпатья и сразу отправил его во Львов. Центрбек Эдуард Козик в нынешнем сезоне был игроком ротации в главной команде Шахтера, за которую успел сыграть пять официальных матчей.

Напомним, что Карпаты лидерами завершили осеннюю часть сезона Первой лиги и серьезно настроены выйти в УПЛ. Соревнования в Чемпионской группе команда Мирона Маркевича начнет 23 марта матчем против Полтавы.

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