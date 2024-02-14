“Прежде всего мы должны акцентировать на самой этой инвестиции, потому что люди могут говорить: ”Вы инвестируете в такие тяжелые времена, у вас идет война“. Я могу сказать, что да, у нас идет война, имеем очень плохую ситуацию в Украине, очень плохую ситуацию в украинском футболе, но все мечтают и все пытаются изменить нашу Украину, начиная с обычных простых человеческих вещей и заканчивая футболом.

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Мы не можем себе позволить, чтобы такая ситуация в украинском футболе продолжалась, мы должны инвестировать в украинский футбол, развивать его – даже во время войны. Это очень важно, потому что это имидж и лицо Украины, мы не можем так продолжать и дальше. Я не хочу, чтобы мы ехали за границу и проигрывали 0:5, 0:7, это – невозможно. Я не хочу, чтобы за один-два года наши болельщики и наш народ потеряли возможность увидеть игры Лиги чемпионов в Украине. Но есть такой риск, что мы потеряем рейтинг и столкнемся с тем, что наши болельщики больше не увидят Лигу чемпионов. Мы не можем этого допустить. Мы должны спасти наш украинский футбол, должны сохранить тот рейтинг Украины, что есть сейчас. Поэтому мы хотим построить очень сильную команду, чтобы показывать очень интересный и качественный футбол, чтобы развивать украинский футбол.

Через уровень нашего бренда, из-за того, что легионеры доверяют нашему клубу, видят наш уровень, они видят, что, хотя я и не могу давать гарантий, мы можем прилагать максимум усилий, чтобы обеспечить защиту и безопасные условия для наших игроков. И мы это делаем. Если говорить о Кевине, я вел переговоры с ним и клубом в течение года. Это первый случай в моей жизни и карьере, когда переговоры с одним игроком продолжались почти год, даже больше. Это были тяжелые переговоры, мы провели достаточно много времени, убеждая родителей игрока, что он приедет сюда и все будет хорошо. Он связался с нашими футболистами, они общались, объясняли, где мы играем. Да, все думают о безопасности и защите – это самое главное, и для нас это также главное", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.