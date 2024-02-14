Кривбасс арендовал Сантини у швейцарского Сьона на полгода. Соглашение предусматривает опцию выкупа, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

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"Очень рад стать частью семьи ФК Кривбасс. Меня хорошо приняли все: руководство, футболисты, тренеры, персонал клуба. Имею друга, он играет в Украине, который и рассказал мне, что Кривбасс для Украины – топ-клуб, поэтому сомнений относительно перехода не было", – заявил новичок команды Юрия Вернидуба.

К слову, Натанаэль Сантини родом из Гваделупы, но профессиональную карьеру начал в Монпелье. Также выступал за юниорскую сборную Франции, но на взрослом уровне решил играть за свою национальную команду.