Сообщения о том, что Левандовски будет награжден "Золотым мячом" 2020 года, являются ложными. Об этом в комментарии Cadena SER подтвердил руководитель награды. По его словам, тема с восстановлением исторической справедливости для Левандовски даже не поднималась.

Левандовски могут вручить "Золотой мяч" за 2020 год задним числом

Напомним, что вчера Diario Sport сообщил о том, что France Football изучает вопрос о вручении Левандовски "Золотого мяча" за 2020 год задним числом. Это якобы связано с тем, что отказ от вручения награды четыре года назад бросил тень на редакцию, и сейчас она хотела бы отбелить свою репутацию.

Напомним, что France Football решил отказаться от вручения "Золотого мяча" в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Редакция сочла, что все претенденты на приз оказались в неравных условиях. Ранее сам Левандовски заявил, что он не возражал бы против вручения "Золотого мяча" спустя четыре года. Поляк дал понять, что это было бы для него честью.

Роберт был главным фаворитом на выигрыш "Золотого мяча" в 2020 году. Бавария выиграла требл – чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов, а сам Роберт забил 55 голов в 47 матчах во всех турнирах.

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