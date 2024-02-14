Организаторы Лиги чемпионов отметили игру голкиперов в первый игровой день 1/8 финала Лиги чемпионов.

Вчера состоялись два матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Манчестер Сити обыграл Копенгаген, а Реал минимально одолел Лейпциг. Впрочем, по сценарию, это были очень разные поединки.

"Лунин провел лучший матч за Реал": Анчелотти похвалил украинца и оценил незасчитанный гол РБ Лейпциг в его ворота

Реал удержал победу благодаря феноменальной игре Андрея Лунина, который совершил аж девять сейвов! Парочка из них попала в подборку лучших от УЕФА, в видео также включили успешные действия кипера Копенгагена Камила Грабара.

"Что за перфоманс от Лунина", – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Парад сейвов Лунина спас Реал в Германии – "сливочные" удержали победу над РБ Лейпциг в 1/8 финала ЛЧ