Шахтер

После поражения от Порту и вылета из ЛЧ Шахтер потерял шансы выйти на Клубный ЧМ-2025, оставив впереди Трубина.

Больше Милана, но меньше МЮ – сколько Шахтер заработал в Лиге чемпионов-2023/24. Также "оранжево-черные" установили уникальный рекорд ЛЧ – достижение "горняков" невозможно переплюнуть, Динамо в топ-6.

Тарас Степаненко намекнул на возможный уход из Шахтера: "У меня такое впервые в жизни".

Еврокубки

Луганская Заря завершила выступления в Лиге конференций рекордной победой в еврокубках – очки для Украины и конец ужасной серии.

Лига Европы: Коваль пропустил от Лукаку и потерпел разгром, Ливерпуль проиграл в Бельгии, игрок сборной Украины вылетел.

Шахтер узнал потенциальных соперников в Лиге Европы – определились все участники плей-офф, жеребьевка которого состоится 18 декабря.

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