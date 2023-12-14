Шахтер завершил выступления в Лиге чемпионов-2023/24. "Горняки" заняли третье место в группе с Барселоной и Порту, перейдя в Лигу Европы. Участие в главном турнире Европы принесло украинской команде 46 миллионов 377 тысяч евро.

Шахтер упустил шансы выйти на Клубный чемпионат мира-2025, оставив впереди Трубина.

За выход в групповой раунд Шахтер сразу получил 15,64 млн евро. Дончане одержали три победы над Антверпеном и Барселоной, чем заработали еще 8,4 миллиона. 734 тысячи евро нераспределенной прибыли бонусом упадут на счет. За клубный коэффициент – простыми словами престиж – Шахтеру выделили еще 21,6 млн евро.

Шахтер суммарно заработал больше, чем Милан, Бенфика и даже Копенгаген с Реалом Сосьедад, которые вышли в плей-офф. В то же время МЮ, тотально провалившийся и занявший последнее место с одной победой, все равно получил больше денег, чем Шахтер, благодаря тому же клубному коэффициенту.

Больше всего на этот момент заработал Мадрид (79 миллионов 892 тысяч евро) – "сливочные" прошли групповой этап без потерь. В топ-3 также попали Бавария и Манчестер Сити.

К слову, Шахтер уже гарантировал себе дополнительные полмиллиона евро за выход в плей-офф Лиги Европы. За весь прошлый сезон "оранжево-черные" получили почти 44 миллиона евро, поэтому текущая еврокубковая кампания уже успешнее.

Источник: Fotcalc