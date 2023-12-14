Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Брейдаблик, стартовал в 22:00 по киевскому времени. Для обеих команд эта игра стала последней как в 2023 году, так и в еврокубковом сезоне 2023/24. Турнирного значения матч уже не имел. Заря после 5 туров набрала 4 очка и гарантированно финишировала на третьей позиции группы B. Брейдаблик проиграл все матчи и пытался хлопнуть дверью, набрав первые баллы в групповом турнире. Лучшее, что напоследок могли сделать подопечные Юрия Коваля – принести Украине очки в таблицу коэффициентов и заработать несколько десятков тысяч евро премиальных от УЕФА.

Заря – Брейдаблик: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

На бумаге Заря должна была быть в значительно лучшем игровом тонусе. Брейдаблик завершил чемпионат Исландии еще в первой половине октября, а за последние два месяца сыграл лишь три официальных матча – все в Лиге конференций. Но у Юрия Коваля были серьезные кадровые трудности. Игру пропускали Яцик, Кирюханцев, Мацапура, Бутко и Волошин, а в запасе было только 6 полевых футболистов. Да и вообще луганская команда в последнее время не впечатляет. На зимнюю паузу в УПЛ Заря ушла в зоне переходных матчей, а безвыигрышная серия насчитывала 9 поединков во всех турнирах.

Прогнозы, что луганская команда находится в лучшем состоянии, сразу оправдались. Уже на второй минуте Заря вышла вперед. Кипер Брейдаблика выбил от ворот, луганчане выиграли верховую борьбу и быстро вернули мяч Герреро. Панамец без проблем пробил мимо вратаря и открыл счет. Впервые в своей истории Заря забила во всех шести матчах группового турнира еврокубка.

Брейдаблик мог быстро отыграться, если бы не Сапутин, ногой парировавший удар с нескольких метров. А на 11-й минуте счет стал 2:0. После прострела Чурко с левого фланга Муминович опередил Горбача и срезал мяч в свои ворота. VAR что-то проверял чуть ли не 5 минут, но взятие ворот таки засчитали. Идеальное начало для украинской команды.

Но и это было не все. Вскоре Петар Мичин воспользовался провалом вратаря на выходе и ударом с острого угла сделал счет разгромным. 3:0 за стартовые 19 минут матча. При этом луганчане лишь дважды пробили в створ ворот, забив три гола. Украинский вечер в Люблине. И очень уместное "Путин – ху*ло" на трибунах стадиона. Красиво.

Но проблемы в защите Зари никуда не делись. На 30-й минуте чуть не привез Батагов. Арсений неудачно обработал мяч, Сванторссон пошел в прессинг и едва не застал врасплох Сапутина. Мяч после попадания в форварда Брейдаблика пролетел рядом со штангой. Мог забивать и левый защитник исландцев Ингварссон, пробивший выше с линии вратарской. Откровенно простили украинцев.

Луганчане ответили рывком Антюха, который нашел Горбача, но тот пробил значительно выше. Герреро решился на удар через себя – неудачно. И, наконец, первый сейв кипера Брейдаблика. Уже в добавленное время Эйнарссон отразил мяч после выстрела Герреро. На этом первый тайм завершился. 3:0 – Заря наверняка превзошла все ожидания в атаке, но не слишком надежная игра в обороне не позволяла уверенно говорить, что судьба матча решена. Да и залетело у луганчан почти все, что они создали (если не больше).

После перерыва моментов стало меньше, а пауз – больше. Посреди второго тайма перед подачей исландцами углового вообще возникла стычка, едва не переросшая в драку. Итог – по одной желтой команде. К слову, как раз перед этим угловым Брейдаблик мог сократить отставание. Спас Батагов, лицом принявший на себя мяч.

Едва ли не первый серьезный выход Зари в атаку после перерыва должен был завершаться голом. Герреро оказался перед вратарем и пробил в касание – Эйнарссон потащил. У Кристинссона был супершанс, чтобы отличиться, но вместо удара он решил простреливать и сделал это очень неудачно.

Острее заиграли гости во втором тайме, но забила снова Заря. На 76-й минуте Игорь Горбач реализовал выход один на один. 4:0 – рекордная победа в истории луганцев в еврокубках. До сих пор самыми крупными были 3:0 в матчах с Лачи (2014), Шарлеруа (2015) и АЕКом Афины (2020).

В добавленное время на поле вышел 20-летний Антон Жилкин. Тренерский штаб сделал хороший жест, позволив третьему киперу луганчан дебютировать за основную команду.

Заря завершила выступления в еврокубках сезона 2023/24, заняв третье место группы B (7 очков). Команда Юрия Коваля наконец-то прервала серию из 9 матчей без побед. Луганчане принесли Украине два очка (0,4 балла) в таблицу коэффициентов и уходят в отпуск. Во второй части сезона Заря, вероятно, будет играть уже под руководством нового тренера и существенно обновленной командой.

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