Новым владельцем клуба Нива Бузова стал президент второлиговой Кудровки Роман Солодаренко, сообщает пресс-служба команды из Черниговской области.

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Отмечается, что нынешний президент Нивы Октай Эфендиев вместе с Романом Солодаренко решили судьбу клуба, который весной будет бороться за выход в украинскую Премьер-лигу. Детали их соглашения не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Нива приостанавливает свою деятельность на период войны, а ее владелец будет направлять средства, которые шли на содержание команды, на поддержку Вооруженных сил Украины.

Напомним, по итогам первого круга Нива Бузова заняла в турнирной таблице группы А Первой лиги четвертое место.

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