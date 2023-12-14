– Была информация об интересе к вам со стороны Динамо. Назывались цифры, ваши финансовые аппетиты – 40-50 тысяч евро в месяц.

– Я вообще не знаю откуда эта информация появилась, если честно. И я не подтверждаю эту информацию, потому что не вел бы переговоров за спиной у Днепра-1 и полностью уважаю свой клуб.

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– Правда ли, что в вашем контракте с Днепром-1 есть опция продления контракта со стороны клуба в одностороннем порядке?

– Да, такая опция есть у клуба. Я думаю, они ею воспользуются. Поэтому, можно сказать, что контракт не полгода, а полтора.

– Геннадий Буткевич, президент Полесья, сказал, что ему нравится конкретно ваша игра, но стоять в очереди он не будет. Какое у вас отношение к такому проекту как Полесье?

– Если честно, у меня очень большое уважение к этому клубу и президенту, потому что если посмотреть на то, как они развиваются: не просто так выиграть Первую лигу и в УПЛ задержаться на высоких местах. Заметно, что большой вклад делает и президент, и команда и все движутся в одном направлении. Поэтому я этот клуб уважаю. Мне приятно, что от них есть какой-то интерес ко мне, – сказал Гуцуляк в интервью ТАТОТАКЕ.

Недавно "Футбол 24" стало известно, что за полузащитником СК Днепр-1 следит киевское Динамо, а у Гуцуляка есть варианты и за пределами Украины.

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