Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Килиан Мбаппе претендуют на главную награду в 2023 году от ФИФА.

В сентябре ФИФА назвала 12 претендентов на премию The Best-2023, а сегодня сократил список до трех финалистов. Ими стали Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, сообщает официальный сайт организации.

Месси – обладатель "Золотого мяча-2023"

Лучшего футболиста 2023 года определяют главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также журналисты и болельщики, голосующие на сайте ФИФА. Учитываются достижения футболистов с 19 декабря 2022-го по 20 августа 2023-го.

То есть ЧМ-2022 остается без внимания, а потому Месси, очевидно, попал в тройку финалистов за свои успехи с ПСЖ и Интером Майами. Не меньше удивляет появление в шорт-листе Килиана Мбаппе, который может похвастаться победой в чемпионате Франции.

Очевидным фаворитом на награду The Best-2023 выступает Эрлинг Холанд, выигравший требл с Манчестер Сити и забивший 31 гол во всех турнирах за определенный период.

Церемония награждения состоится 15 января 2024 года в Лондоне. Лучшим футболистом 2022 года стал Лионель Месси, опередивший тогда в голосовании Килиана Мбаппе и Карима Бензема.