Шахтар

Після поразки від Порту та вильоту з ЛЧ Шахтар втратив шанси вийти на Клубний ЧС-2025, залишивши попереду Трубіна.

Більше за Мілан, але менше за МЮ – скільки Шахтар заробив у Лізі чемпіонів-2023/24. Також "помаранчево-чорні" встановили унікальний рекорд ЛЧ – досягнення "гірників" неможливо переплюнути, Динамо у топ-6.

Тарас Степаненко натякнув на можливий відхід з Шахтаря: "У мене таке вперше в житті".

Єврокубки

Луганська Зоря завершила виступи в Лізі конференцій рекордною перемогою в єврокубках – очки для України і кінець жахливої серії.

Ліга Європи: Коваль пропустив від Лукаку і зазнав розгрому, Ліверпуль програв у Бельгії, гравець збірної України вилетів.

Шахтар дізнався потенційних суперників у Лізі Європи – визначилися всі учасники плей-офф, жеребкування якого відбудеться 18 грудня.

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