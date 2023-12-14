"Останусь ли я в Шахтере? У меня соглашение до лета. Если честно, у меня такое впервые в жизни, когда до завершения контракта остается 6 месяцев.

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Всегда было по пять лет, потом по два. Насчет этого – очень много размышляю, переживаю. Потому что есть силы играть, продолжать выступления. Буду зимой смотреть, как оно будет, какие будут поступать варианты продолжения карьеры.

Если честно, хочу быть застрахованным, потому что до лета еще надо дожить, а футбол такая игра, где можно получить травму и все что угодно. И когда у тебя 6 месяцев до конца контракта, а тебе 34 года – все смотрят на возраст, несмотря на то, что играешь все матчи в Шахтере и сборной на нормальном, в принципе, уровне. Поэтому очень задумываюсь над этим, общаюсь с людьми. Будем смотреть, что будет зимой", – сказал Степаненко в комментарии Tribuna.

Напомним, Тарас перешел в Шахтер в июле 2010 года из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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