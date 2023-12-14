В воскресенье, 17 декабря, Реал сыграет очередной поединок чемпионата Испании, в котором примет Вильярреал. Согласно источникам Футбол 24, в этом матче ворота мадридцев скорее всего будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

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Последний матч "сливочных" против берлинского Униона в Лиге чемпионов наш земляк провел в запасе, уступив место Аррисабалаге, который восстановился после травмы. Испанец пропустил два гола и откровенно не впечатлил (Реал все-таки дожал немцев, одержав победу 3:2).

Камбэк Кепы носил временный характер, поскольку матч с Унионом был формальностью. Анчелотти хотел продемонстрировать, что конкуренция будет справедливой и у всех будет шанс. Однозначная позиция наставника Реала в пользу испанского кипера потерпела крах из-за уверенной игры Лунина в последних матчах, и теперь Карло хочет дать украинцу продолжение. К слову, информацию о возвращении Лунина, которая впервые прозвучала на YouTube-канале "Футбол 24" несколько дней назад, подтверждает и авторитетное издание Relevo.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 8 поединков (шесть в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов), в которых пропустил 5 голов (еще в 4 матчах отстоял "на ноль").

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