Первый розыгрыш обновленного Клубного чемпионата мира не обойдется без ведущих латиноамериканских клубов.

Южная Америка получила шесть мест на Клубном чемпионате мира. 4 из них забронированы за победителями Копа Либертадорес с 2021-го по 2024-й. В предыдущих сезонах трофеи и путевки забрали три бразильских клуба: Палмейрас, Фламенго и Флуминенсе.

Клубный ЧМ-2025: определились все представители Африки на Мундиале

Еще два места отходят командам с самым высоким рейтингом. Возглавляет этот рейтинг Ривер Плейт. На неделе (после победы над Либертадом) Ривер стал недосягаемым для конкурентов и обеспечил себе участие в Клубном Мундиале.

Вторым в рейтинге идет другой аргентинский гранд и главный враг Ривера – Бока Хуниорс. Бока не играет в текущем Копа Либертадорес и не может улучшить свое положение, но конкуренты далеко. Третья – парагвайская Олимпия, четвертый – уругвайский Насьональ.

На Клубный чемпионат мира уже вышли 27 команд. 12 из них представляют Европу, Окленд едет от Океании, еще четыре представителя Азии (известны три: Аль-Хиляль, Урава, Ульсан), пять от Северной Америки (известны три: Сиэтл, Леон, Монтеррей), четыре от Африки и шесть от Южной Америки.

Напомним, что Клубный ЧМ состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В соревновании примут участие 32 клуба из шести различных конфедераций. На турнире могут сыграть Андрей Лунин, Михаил Мудрик и Анатолий Трубин.