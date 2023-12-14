Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов по количеству переходов в Лигу Европы (Кубок УЕФА), сообщает UA-Футбол.

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Напомним, сезон 2023/24 стал последним за крайние 25 лет, когда команды из группового этапа самого престижного евротурнира могли переходить в Лигу Европы. Уже в следующем розыгрыше вступит в силу новая реформа от УЕФА, которая аннулирует возможность мигрировать из турнира в турнир – 8 групп по 4 команды будут заменены на единую таблицу из 36 клубов.

В этом показателе рекордсменом является Шахтер. Нынешняя третья строчка в группе стала для дончан одиннадцатой за четверть века в Лиге чемпионов. У ближайших преследователей – греческого Олимпиакоса и нидерландского Аякса – только по 9 вылетов в Лигу Европы.

Топ-7 выглядит следующим образом:

1. Шахтер – 11 переходов.

2-3. Олимпиакос / Аякс – 9 переходов.

4. Бенфика – 8 переходов.

5. Брюгге – 6 переходов.

6-7. Динамо Киев / Байер – 5 переходов.

Напомним, в текущем сезоне Шахтер пропустил вперед Барселону и Порту и опередил Антверпен.

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