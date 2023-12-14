Новый турнир ФИФА стартует с 2025 года. Клубный чемпионат мира разыграют 32 команды с шести континентов. Для Европы отведено 12 мест. Четыре из них зарезервированы для победителей Лиги чемпионов (Челси, Реал, Манчестер Сити), остальные будут распределены в соответствии с 4-летним рейтингом с 2021-го по 2024-й.

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Точный принцип рейтингового отбора еще не известен, но есть два варианта: по очкам ФИФА и по очкам УЕФА. Учитываются только выступления в Лиге чемпионов без других еврокубков. Еще одно важное ограничение – от одной страны через рейтинг могут выйти максимум две команды.

Шахтер в обоих этих рейтингах находился вблизи квалификационной зоны, но в обоих оказался за бортом. По очкам ФИФА дончане набрали 45 баллов и расположились на 10 месте, по очкам УЕФА – 35 баллов и 11 место. После поражения от Порту и вылета из Лиги чемпионов улучшить урожай уже невозможно.

Даже если текущую Лигу чемпионов выиграет какая-то команда с высшим рейтингом (например, Бавария или ПСЖ), Шахтер все равно не запрыгнет в квалификационную зону, потому что первыми на очереди стоят Аякс (очки ФИФА) и Зальцбург (очки УЕФА). Разве что объявят совсем другие правила отбора, что почти нереально.

Главным бенефициаром вылета Шахтера стала Бенфика. Трубин и компания выиграли последний матч у Зальцбурга и гарантировали себе участие в Клубном чемпионате мира-2025.

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