"Перед тем, как приходить в команду, я позвонил тренеру, чтобы убедиться, что нужен. Потому что клуб сказал, что хочет меня видеть. Я поговорил с ним по телефону – он сказал, что ждет меня.

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Я узнал, по какой тактике мы играем, ведь знал, что он любит играть 5-3-2. И это означает, что я могу играть только нападающего в этой схеме, но понимаю, что в 34 года стать нападающим будет не так легко. Но он добавил, что планирует менять на 4-3-3.

Тогда это все меняло, но когда я приехал в клуб, то если в двух словах рассказать – он меня ни разу не наигрывал по состоянию на сегодня. Почему так?

Я тоже решил узнать у него после месяца пребывания в команде – почему он меня не ставит, когда я находился на тренировках в хорошей форме. Но и даже после этого он мне не дал ни разу сыграть с первых минут. Он объяснил только то, что схему пока не меняет и место найти трудно.

Я спросил у него: "Так почему я здесь? Я приехал не за деньгами, а для того, чтобы играть, выигрывать трофеи". После чего он не смог на это дать ответ. Только сказал, что ему тоже здесь тяжело даются какие-то решения. Не знаю что это могло означать, но точно меня эта ситуация не устраивает. Я сказал агенту, чтобы передали в клуб, что с этим тренером я своего будущего здесь не вижу.

То, что сказал президент в интервью – это нужно еще уточнить, говорил ли он это. Я жду с ним встречи или как минимум разговора, но могу прояснить ситуацию относительно моих травм, потому что лучше ее знать никто не может.

Я добавлю, что такого не было, что перед каждой игрой я уходил с поля. Когда я был в хорошей форме на тренировках и тренер делал мне комплименты, то даже после этого он меня не наигрывал. Поэтому то, что сказал президент – неправда.

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Если бы я знал, что сыграю с первых минут, но есть какой-то ушиб – то готов колоть обезболивающие, пить таблетки. Чтобы только выйти в стартовом составе. Но, к сожалению, тренер ни разу не наигрывал меня в составе, хотя однажды говорил, что поставит с первых минут. Когда дело доходило до игры, он не сдерживал своего слова. Даже не выпускал на замену.

Так продолжалось много игр. Это касается обычного уважения. Но этот тренер в жизни об этом не слышал. Только впоследствии какое-то время у меня было пару травм, из-за одной из которых я пропустил месяц – это надрыв "икры". К сожалению, в нашем деле мы не застрахованы от травм, но до этого я тренировался. И был готов.

Но вы себе можете представить, когда говорят, что ты клубу нужен, я сам нахожусь в хорошей форме на тренировке, а тренер меня оставляет на скамейке без объяснений.

Был момент, когда я выхожу против Аданы Демирспора на 15 минут – все довольно неплохо было. После этой игры матч против Стяуа – и я просто вне заявки. На следующую игру также. Как любой игрок себя может проявить, когда ему не дали провести ни одного матча с первых минут?

Много остается вопросов. Но то, что вижу я – то это президент на меня ставку сделал, но не спросил у тренера, подхожу ли я ему под схему, нужен ли я вообще ему. Чтобы ставка президента сыграла, то нужно футболисту давать игровое время. Тогда можно уже делать какие-то выводы о форме.

Дальнейшие планы? Их можно строить только тогда, когда эта ситуация разрешится", – цитирует украинца Tribuna.

Напомним, недавно президент ЧФР Клуж Нелу Варга объявил, что Евгений Коноплянка покинет клуб. Украинский вингер присоединился к румынской команде летом 2023 года. Его действующее соглашение действует до 2025 года.

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