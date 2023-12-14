Пресс-служба Жироны обнародовала результаты голосования за лучшего игрока команды в ноябре.

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Болельщики "бело-красных" львиную долю своих голосов отдали за форварда Артема Довбика. Конкурентами украинца в борьбе за престижную награду были хавбек Иван Мартин, защитник Мигель Гутьеррес и вингер Савио, которые, в результате, остались не у дел.

Напомним, наш земляк в прошедшем месяце провел за Жирону 3 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Всего в текущем сезоне Довбик в 16 матчах оформил 8 мячей и отметился 6 результативными передачами.

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