В четверг, 14 декабря, завершился групповой турнир Лиги Европы 2023/24. Стало известно, кто сыграет в стыковых матчах за выход в 1/8 финала и может стать соперником Шахтера.

В стыковых поединках Лиги Европы сыграют 16 команд. Это 8 обладателей вторых мест в групповом турнире ЛЕ, а также 8 команд, финишировавших третьими в групповом этапе ЛЧ (сюда попал и донецкий Шахтер). Вылетевшие из Лиги чемпионов будут несеянными и первый поединок сыграют дома.

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Участники раунда плей-офф Лиги Европы 2023/24:

Сеянные: Спортинг, Карабах, Рома, Тулуза, Ренн, Фрайбург, Марсель, Спарта Прага.

Несеянные: Бенфика, Брага, Галатасарай, Ланс, Милан, Фейеноорд, Шахтер, Янг Бойз.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы 2023/24 состоится в понедельник, 18 декабря. Церемония начнется в 14:00 по киевскому времени. Команды из одной страны на этой стадии между собой не могут сыграть. Матчи запланированы на 15 и 22 февраля 2024 года. Победители выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к командам, занявшим первые места в группах. Проигравшие команды завершат выступления в еврокубках.

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