Лига Европы, 6-й тур

Группа Е

Унион – Ливерпуль – 2:1

Голы: Амура, 32, Пуэртас, 43 – Куанса, 39

ЛАСК – Тулуза – 1:2

Голы: Любичич, 61 – Даллинга, 54, Суазо, 83

Группа G

Рома – Шериф – 3:0

Голы: Лукаку, 11, Белотти, 32, Писилли, 90+3

Славия – Серветт – 4:0

Голы: Доудера, 15, Шранц, 25, Хитил, 30, 45+1

Лукаку и Залевски извинились перед Олимпико за свои удаления в последнем матче Серии А с Фиорентиной: бельгиец забил первый мяч в ворота Максима Коваля, а поляк оформил две голевые передачи. Рома добыла три очка, но эта победа ничего не дала команде с турнирной точки зрения – разгром Серветта обеспечил Славии первое место в группе Е. Второй сезон подряд команде Моуринью предстоит участвовать в раунде плей-офф, теоретически римской команде может попасться Шахтёр. Серветт занял третье место, Шериф завершил евросезон.

Тренер соперника Зари поучаствовал в фарсе – пресс-конференция длилась 24 секунды

Унион сотворил сенсацию, обыграв резервный состав Ливерпуля – и занял итоговое третье место в квартете. Главный тренер Серкль Брюгге Мирон Мислич оказался для "желто-синих" фартовым, хоть и рассчитывал на большее. Австрийский специалист приехал поддержать свою любимую команду (!) и даже позволил сфотографировать себя с "розой" Униона. Перед матчем он заявил: "Я общался с тренером ЛАСКа, и попросил его, чтобы его парни выложились на полную. Надеюсь, Тулуза проиграет со счётом 2:3".

Что ж, хорошего понемногу. Унион обыграл "красных", а вот ЛАСК с Тулузой не совладал. В итоге именно французская команда финишировала на втором месте группы G. ЛАСК с дебютантом сборной Украины Максимом Таловеровым, отыгравшим 78 минут против Тулузы, финишировал последним. Унион Сент-Жилуаз сыграет в плей-офф Лиги конференций.