Главные новости футбола 12 июля: Динамо снова потеряло очки, Шахтер обыграл Десну, победы украинцев в Европе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 июля.

Украина

В рамках Премьер-лиги Александрия вырвала у Динамо ничью – видео голов и обзор драматической развязки в пользу Зари.

Тем временем Шахтер перестрелял Десну в голевом фестивале – видео забитых мячей и обзор центрального поединка тура.

Зато Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в лиге. Теперь определилась первая пара плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы.

Европа

В чемпионате Англии Борнмут сенсационно разгромил Лестер, а Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом. Пушка Ляказетта и провалы оборон в видеообзоре дерби Северного Лондона.

В Серии А Милан в меньшинстве удержал боевую ничью с Наполи, Парма в добавленное время спаслась от поражения Болонье. А в Примере Леганес минимально переиграл Валенсию, Атлетик победил Леванте, Эйбар одолел Эспаньол.

Украинцы за рубежом

Андрей Лунин с Овьедо побил одного из лидеров на выезде и оформил первое в сезоне повышение в Примеру. Евгений Селезнев оформил дубль в Турции – его Бурсаспор продолжает битву за Суперлигу.

Дмитрий Чигринский забил гол и вернул АЕК в зону Лиги чемпионов. В свою очередь Владимир Костевич допустил голевую ошибку, но Лех смог эффектно отомстить Лехии за поражение в Кубке.