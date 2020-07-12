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Шахтер шокировал Десну 120 секунд – ляп Пятова сохраняет шансы северян на Лигу чемпионов

20:47 - Читати українською
Шахтер шокировал Десну 120 секунд – ляп Пятова сохраняет шансы северян на Лигу чемпионов
Десна – Шахтер: промежуточный отчет матча УПЛ

Черниговская Десна сыграла первый тайм в матче 30-го тура Премьер-лиги против донецкого Шахтера. Промежуточный отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

29’ Андрей Гитченко
62’ Александр Филиппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрик 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрей Гитченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Александр Филиппов
69’ Алан Патрик

Хозяева со стартовым свистком решили продемонстрировать свои намерения на центральный матч тура. Кузык в первой атаке Десны заработал угловой, а после выноса обороной донетчан он же опасно прострелил, однако безрезультатно. Шахтер на это проявление активности отреагировал спокойно – "горняки" взялись катать мяч в центре поля без намека на обострение.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 7-й минуте напомнил о себе форвард черниговцев Филиппов, пробив в одно касание после паса с левого фланга – неточно. Ребята Каштру провели свою интересную атаку, но в ее ходе дважды коряво пробили. От контроля за инициативой в исполнении Шахтера матч немного отошел к 15-й минуте – Десна выровняла игру и большинство эпизодов проходили в центральном круге.

Фернандо на острие атаки "горняков" вообще не встречался с мячом, поэтому в какой-то момент подумалось, что украинец Сикан на его месте выглядел бы не хуже. И почти сразу бразилец после скидки головой Тете убежал от оппонента в центре поля, качнул Огирю на подступах к штрафной и пробил – к счастью черниговцев, удар получился слабым и разминулся со штангой.

Увидев, что преодолеть насыщенный центр Десны довольно трудно, донетчане резонно сместили акцент атак на фланги. Плоды такое решение принесло почти сразу. На 25-й минуте "горняки" создали гол практически из ничего: оборона северян вынесла мяч после подачи с углового, но его на фланге подхватил Манор Соломон и с угла штрафной неожиданно для Паста пробил в ближний верхний угол – 0:1!

Разочарование Десны было столь сильным, что тут же Чернигов пропустил во второй раз. Соломон обокрал Имерекова на подходе к штрафной зоне и разрезным пасом вывел на ударную позицию Тете – бразилец был точен. После двух пропущенных голов за 120 секунд северяне пошла вперед большими силами. В конце концов, это дало результат на 29-й минуте, когда Андрей Гитченко головой пробил после углового Кузыка, а Пятов неудачно отбил мяч вверх и тот опустился под дальнюю штангу.

Поняв, что с экспериментальным составом Шахтера можно играть, Десна на несколько минут зажала "горняков" у своих ворот, а донетчане в определенные моменты даже терялись. Активный прессинг черниговцев позволил создать две хорошие возможности. Но сначала Филиппов вместо удара метров с 8-ми решил ассистировать Кузыку (вингер не ожидал), а когда второй пробил после смещения с фланга, то уже Пятов реабилитировался за ошибку. Шахтер имел свои моменты, но Соломону, Витао и Тете не хватило точности.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут

blog_ava
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