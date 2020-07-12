Шахтер шокировал Десну 120 секунд – ляп Пятова сохраняет шансы северян на Лигу чемпионов

Черниговская Десна сыграла первый тайм в матче 30-го тура Премьер-лиги против донецкого Шахтера. Промежуточный отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Хозяева со стартовым свистком решили продемонстрировать свои намерения на центральный матч тура. Кузык в первой атаке Десны заработал угловой, а после выноса обороной донетчан он же опасно прострелил, однако безрезультатно. Шахтер на это проявление активности отреагировал спокойно – "горняки" взялись катать мяч в центре поля без намека на обострение.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 7-й минуте напомнил о себе форвард черниговцев Филиппов, пробив в одно касание после паса с левого фланга – неточно. Ребята Каштру провели свою интересную атаку, но в ее ходе дважды коряво пробили. От контроля за инициативой в исполнении Шахтера матч немного отошел к 15-й минуте – Десна выровняла игру и большинство эпизодов проходили в центральном круге.

Фернандо на острие атаки "горняков" вообще не встречался с мячом, поэтому в какой-то момент подумалось, что украинец Сикан на его месте выглядел бы не хуже. И почти сразу бразилец после скидки головой Тете убежал от оппонента в центре поля, качнул Огирю на подступах к штрафной и пробил – к счастью черниговцев, удар получился слабым и разминулся со штангой.

Увидев, что преодолеть насыщенный центр Десны довольно трудно, донетчане резонно сместили акцент атак на фланги. Плоды такое решение принесло почти сразу. На 25-й минуте "горняки" создали гол практически из ничего: оборона северян вынесла мяч после подачи с углового, но его на фланге подхватил Манор Соломон и с угла штрафной неожиданно для Паста пробил в ближний верхний угол – 0:1!

Разочарование Десны было столь сильным, что тут же Чернигов пропустил во второй раз. Соломон обокрал Имерекова на подходе к штрафной зоне и разрезным пасом вывел на ударную позицию Тете – бразилец был точен. После двух пропущенных голов за 120 секунд северяне пошла вперед большими силами. В конце концов, это дало результат на 29-й минуте, когда Андрей Гитченко головой пробил после углового Кузыка, а Пятов неудачно отбил мяч вверх и тот опустился под дальнюю штангу.

Поняв, что с экспериментальным составом Шахтера можно играть, Десна на несколько минут зажала "горняков" у своих ворот, а донетчане в определенные моменты даже терялись. Активный прессинг черниговцев позволил создать две хорошие возможности. Но сначала Филиппов вместо удара метров с 8-ми решил ассистировать Кузыку (вингер не ожидал), а когда второй пробил после смещения с фланга, то уже Пятов реабилитировался за ошибку. Шахтер имел свои моменты, но Соломону, Витао и Тете не хватило точности.

Шахтер обязан выходить в полуфинал Лиги Европы 2019/20 – а дальше возможно чудо, или Встреча, которую все ждут