Дженоа уверенно переиграл СПАЛ и покинул зону вылета: 32-й тур Серии А, воскресенье

В рамках 32-го тура Серии А состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 32-й тур

Дженоа – СПАЛ – 2:0

Голы: Пандев, 24, Шёне, 54

Нереализованный пенальти: Фальке, 37 (Дженоа)

Кальяри – Лечче – начало матча в 20:30

Парма – Болонья – начало матча в 20:30

Удинезе – Сампдория – начало матча в 20:30

Фиорентина – Верона – начало матча в 20:30

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставит приговор Сарри, Малиновский стал лучшим, а КР7, Дибала и Бентанкур спасают Турин

В воскресенье 32-й тур Серии А открывали два аутсайдера чемпионата – Дженоа и CПАЛ. Хозяева активно начали поединок и больше контролировали мяч, хотя соперник нанес в два раза больше ударов в створ ворот – два против одного. Подопечные Давиде Николы свой единственный выстрел использовали на 100%: защитники не сумели разобраться в довольно простой ситуации, мяч попал к Горану Пандеву и тот с угла штрафной точно пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.

Под конец тайма "грифоны" потери шанс удвоить счет: Яго Фальке с пенальти не смог переиграть Карло Летицу, который угадал направление мяча. После отдыха Лассе Шене со штрафного мастерски закрутил круглого в девятку и увеличил отрыв от соперника до двух голов. Андреа Пинамонти и Антонио Санабрия могли доводить счет до неприличного, но фортуна в этот день была не на их стороне.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ