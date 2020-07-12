Дженоа уверенно переиграл СПАЛ и покинул зону вылета: 32-й тур Серии А, воскресенье

В рамках 32-го тура Серии А состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2019/20, 32-й тур
Дженоа – СПАЛ – 2:0
Голы: Пандев, 24, Шёне, 54
Нереализованный пенальти: Фальке, 37 (Дженоа)
Кальяри – Лечче – начало матча в 20:30
Парма – Болонья – начало матча в 20:30
Удинезе – Сампдория – начало матча в 20:30
Фиорентина – Верона – начало матча в 20:30
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В воскресенье 32-й тур Серии А открывали два аутсайдера чемпионата – Дженоа и CПАЛ. Хозяева активно начали поединок и больше контролировали мяч, хотя соперник нанес в два раза больше ударов в створ ворот – два против одного. Подопечные Давиде Николы свой единственный выстрел использовали на 100%: защитники не сумели разобраться в довольно простой ситуации, мяч попал к Горану Пандеву и тот с угла штрафной точно пробил мимо голкипера в дальний угол ворот.
Под конец тайма "грифоны" потери шанс удвоить счет: Яго Фальке с пенальти не смог переиграть Карло Летицу, который угадал направление мяча. После отдыха Лассе Шене со штрафного мастерски закрутил круглого в девятку и увеличил отрыв от соперника до двух голов. Андреа Пинамонти и Антонио Санабрия могли доводить счет до неприличного, но фортуна в этот день была не на их стороне.
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