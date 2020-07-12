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Пушка Ляказетта и провалы оборон в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:1

21:40 - Читати українською
Пушка Ляказетта и провалы оборон в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:1
Тоттенхем – Арсенал – 2:1 – видеообзор матча

Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом в матче 35 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

19’ Сон Хын Мин
81’ Тоби Алдервейрелд
 
Александр Ляказетт 16’
16’ Александр Ляказетт
19’ Сон Хын Мин
81’ Тоби Алдервейрелд

Начало выдалось для команды Артеты очень удачным. Джака запрессинговал Орье перед штрафной "шпор", и Ляказетт мощным ударом не оставил шансов Льорису. Тоттенхэм отыгрался еще в первой половине, здесь также не обошлось без ошибки защитников. Колашинац отдал неточную передачу на Луиса, а Сон не упустил удобный момент для взятия ворот.

Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом, Астон Вилла переиграла Кристал Пэлас: 35-й тур АПЛ, воскресенье

Вторая половина вышла значительно спокойнее, но Тоттенхэм таки смог забрать все три очка. Алдервейрелд не заметил соперников после подачи углового и расстрелял Мартинеса.

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