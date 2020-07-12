Пушка Ляказетта и провалы оборон в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:1

Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом в матче 35 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Начало выдалось для команды Артеты очень удачным. Джака запрессинговал Орье перед штрафной "шпор", и Ляказетт мощным ударом не оставил шансов Льорису. Тоттенхэм отыгрался еще в первой половине, здесь также не обошлось без ошибки защитников. Колашинац отдал неточную передачу на Луиса, а Сон не упустил удобный момент для взятия ворот.

Тоттенхэм одержал волевую победу над Арсеналом, Астон Вилла переиграла Кристал Пэлас: 35-й тур АПЛ, воскресенье

Вторая половина вышла значительно спокойнее, но Тоттенхэм таки смог забрать все три очка. Алдервейрелд не заметил соперников после подачи углового и расстрелял Мартинеса.