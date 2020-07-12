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РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ШАХТЕР

Десна – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча

22:34 - Читати українською
Десна – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча
Десна – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча

Десна уступила Шахтеру в 30 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Шахтер на "Футбол 24".

29’ Андрей Гитченко
62’ Александр Филиппов
 
Манор Соломон 25’
Тете 26’
Де Андраде Барберан Майкон 60’
Алан Патрик 69’
25’ Манор Соломон
26’ Тете
29’ Андрей Гитченко
60’ Де Андраде Барберан Майкон
62’ Александр Филиппов
69’ Алан Патрик

Команды устроили настоящие качели: Шахтер выходил вперед, а Десна догоняла. В сверхрезультативном матче нашлось место роскошному голу Соломона и вратарскому ляпу Пятова.

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После этого матча Десна опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Черниговцы имеют в активе 55 очков и отстают на один пункт от Динамо и на 2 – от Зари. Шахтер – безальтернативно 1-й (78 очков).

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