Десна – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча

Десна уступила Шахтеру в 30 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Шахтер на "Футбол 24".

Команды устроили настоящие качели: Шахтер выходил вперед, а Десна догоняла. В сверхрезультативном матче нашлось место роскошному голу Соломона и вратарскому ляпу Пятова.

Шахтер в голевом фестивале перестрелял Десну – класс "горняков" победил даже ляпы Пятова

После этого матча Десна опустилась на 4-е место в турнирной таблице. Черниговцы имеют в активе 55 очков и отстают на один пункт от Динамо и на 2 – от Зари. Шахтер – безальтернативно 1-й (78 очков).