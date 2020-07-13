Лунин с Овьедо побил одного из лидеров на выезде – украинец оформил первое в сезоне повышение в Примеру

Сарагоса уступила Овьедо (2:4) в 40-м туре Сегунды. Лунин в очередном финале за выживание пропустил дважды, но достиг весомого результата. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 40-й тур

Сарагоса – Овьедо – 2:4

Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (пен.) – Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуньо, 90+1

Нереализованный пенальти: Родри (Овьедо), 47

Игра стартовала в 22:45. Лунин дежурил домашние победы с выездными поражениями. Поэтому сегодня был большой риск потерпеть фиаско. Ведь Овьедо гостил у одного из лидеров. Хотя ии Сарагоса серьезно забуксовала. Обладатель Кубка Кубков-1995 набрал всего 1 балл за последние 4 тура и выпал из дуэта, который поднимается в Примеру без плей-офф. В то же время команде украинца тоже некуда было отступать – поражение могло снова отбросить в зону вылета.

Сарагоса – Овьедо: Лунин остановил одного из лидеров – онлайн-трансляция матча Сегунды

Гости лучше начали. Заработали несколько стандартов, Аррибас пробивал после углового с нескольких метров. Еще одна возможность, удар Боланьо метров с 11, сейв голкипера. Третий выстрел после очередного корнера, и все это за каких-то 10 минут. Кто тут еще лидер и претендент на Примеру? Лунин вступил в игру на 13-й. Врывание слева в штрафную, сильный удар с острого угла, надежная защита ближнего угла. Четвертая попытка Овьедо стала результативной. Луисми классно прострелил с правого края, Обенг расстрелял пустые ворота.

Рауль Гути (какое же культовое сочетание имен!) приложился издали. Лунин красиво летел, а снаряд юркнул еще выше. Два подряд момента неуверенной игры 34-летнего Кристиана Альвареса. Вратарь, за плечами которого не один сезон в Примере, сначала неоправданно выбежал за границы своих владений и должен благодарить соперника, что тот попал в его лежащую голову. А потом аргентинец едва не пустил "бабочку" после дальнего выстрела. Забил Овьедо второй мяч, но там километровый офсайд сразу в 4-5 игроков.

Не совсем уверенно сыграл Лунин на выходе после углового в окружении своих же партнеров. Повезло, что судья зафиксировал сомнительный фол да и соперник махнул мимо мяча. Сангальи выстрелил с лета после подачи стандарта. Сработала заготовка Овьедо перед свистком в раздевалку. Вот так 2:0 в пользу команды украинца до перерыва – с качественными моментами и реализацией (4:2 по голевым), хотя соперник 60% времени держал мяч в ногах.

На второй тайм вышел экс-звезда Манчестер Юнайтед и Боруссии Дортмунд Синдзи Кагава, который становился чемпионом Англии и Германии. Но началось все с шанса на 3-й гол для гостей. Поймали защитника на подножке, хотя больше там было желание найти ногу соперника. Мощный удар Родри приняла на себя перекладина. Кагава красиво падал и просил пенальти, но VAR и повторы не подтвердили правоту японца. Слабый удар головой по центру – Лунин спокойно на линии. А это уже Андрей блестяще среагировал в ближнем бою, парируя удар в упор на 59-й.

Опять все контролирует экс-кипер Днепра и Зари, провожая удар с нескольких метров рядом со штангой. Уверенно выбивает вратарь, который принадлежит Реалу, и на выходе мячи. Блестяще партнеры украинца выбежали в контру 3 на 5. Барсенас прошил голкипера Сарагосы, который только вышел на замену. Еще несколько эффектных полетов Лунина в расслабленном состоянии – такой для стражей ворот идеален.

А в компенсированное время Овьедо забил еще и 4-й. Бильярдной точности удар Ортуньо. Под занавес матча голкипер сборной Украины таки пропустил. Крос с фланга, удар с нескольких метров в противоход, претензии к партнерам. На 90+5 рефери назначил пенальти... за фол игрока атаки. Какой-то судейский кошмар, хватается за голову Лунин, он в отчаянии. Кагава легко переиграл застывшего по центру Андрея с отметки.

Итак, команда украинца благодаря сверхважной победе оторвалась от зоны вылета на 4 очка до матча Зозули, Альбасете которого сыграет в понедельник. Кроме того, Овьедо оформил первое повышение в Примеру. Кадис даже несмотря на поражение уже никуда не денется как минимум со второй строчки, так что впервые за 14 лет сыграет в элитном дивизионе чемпионата Испании. Сарагоса отстала от лидера на 7 очков, но Уэска ​​в зоне досягаемости – только минус 2.