Селезнев оформил дубль в Турции – его Бурсаспор продолжает битву за Суперлигу

Украинский нападающий Евгений Селезнев результативно провел матч Бурсаспор – Менеменспор в рамках 33-го тура Первой лиги Турции.

Чемпионат Турции, второй дивизион. 33 тур

Бурсаспор – Менеменспор – 2:2

Голы: Селезнев, 24 (п), 41 (п) – Домжиони, 15, Бозтепе, 47

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Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и еще до перерыва оформил дубль, дважды реализовав пенальти. Однако этого оказалось недостаточно для победы – встреча завершилась со счетом 2:2. Теперь Бурсаспор на два очка отстает от второго места, которое гарантирует повышение в классе.

Напомним, Селезнев выступает за Бурсаспор с начала осени 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий уже сыграл 25 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Видео гола Селезнева:

Видео второго гола Селезнева: