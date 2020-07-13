Головні новини футболу 12 липня: Динамо вкотре втратило очки, Шахтар обіграв Десну, звитяги українців у Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 12 липня.

Україна

У рамках Прем'єр-ліги Олександрія вирвала в Динамо нічию – відео голів та огляд драматичної розв'язки на користь Зорі.

Тим часом Шахтар перестріляв Десну в гольовому фестивалі – відео забитих м'ячів та огляд центрального поєдинку туру.

Натомість Олімпік напіврезервним складом розгромив Маріуполь – азовці втратили шанси на сьоме місце в лізі. Тепер визначилася перша пара плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи.

Європа

У чемпіонаті Англії Борнмут сенсаційно розгромив Лестер, а Тоттенхем здобув вольову перемогу над Арсеналом. Гармата Ляказетта і провали оборон у відеоогляді дербі Північного Лондона.

У Серії А Мілан у меншості втримав бойову нічию з Наполі, Парма у доданий час врятувалася від поразки Болоньї. А в Прімері Леганес мінімально переграв Валенсію, Атлетік переміг Леванте, Ейбар здолав Еспаньйол.

Українці за кордоном

Андрій Лунін з Ов'єдо побив одного з лідерів на виїзді та оформив перше в сезоні підвищення у Прімеру. Євген Селезньов оформив дубль у Туреччині – його Бурсаспор продовжує битву за Суперлігу.

Дмитро Чигринський забив гол і повернув АЕК в зону Ліги чемпіонів. Тим часом Володимир Костевич припустився гольової помилки, але Лех зміг ефектно помститися Лехії за поразку в Кубку.