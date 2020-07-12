Чигринский забил гол и вернул АЕК в зону Лиги чемпионов

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский помог своей команде обыграть Панатинаикос в рамках 34-го тура чемпионата Греции.

Чемпионат Греции, 34 тур

Панатинаикос – АЕК – 1:3

Голы: Курбелис, 16 – Чигринский, 7, Оливейра, 43, Верде, 90+3

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Дмитрий Чигринский вышел в стартовом составе АЕКа и уже на 7-й минуте открыл счет. Украинский защитник удачно открылся в штрафной соперника при подаче с правого фланга и с линии вратарской отправил мяч в сетку. К слову, Чигринский в нынешнем сезоне провел уже 20 матчей в чемпионате Греции, забив три гола.

Правда, хозяева довольно быстро восстановили равновесие усилиями Курбелиса. Однако АЕК еще перед перерывом забил во второй раз, а уже в компенсированное время ко второму тайму экс-игрок Ромы Даниэле Верде добил Панатинаикос, реализовав пенальти.

АЕК благодаря этой победе набрал 68 очков и опередил ПАОК по дополнительным показателям. Обе команды борются за второе место, дающее право квалифицироваться в Лигу чемпионов. В следующем туре они сыграют между собой.

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