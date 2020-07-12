Вулверхэмптон разгромно победил Эвертон: 35-й тур АПЛ, воскресенье

Эвертон на выезде разгромно уступил Вулверхэмптону в рамках 35-го тура АПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 35-й тур

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0

Голы: Хименс, 45+2 (пенальти), Дендонкер, 47, Жота, 74

Астон Вилла – Кристал Пелас – начало в 16:15

Тоттенхэм – Арсенал – начало в 18:30

Борнмут – Лестер Сити – начало в 21:00

Игровую программу дня открывал поединок Вулверхэмптон – Эвертон. На 26-й минуте Поденсе обыграл двух защитников, вышел один на один с вратарем и пробил в левый нижний угол ворот, однако голкипер справился с этим ударом. Под занавес тайма Динь, в штрафной, выполнил жесткий подкат в прыжке и арбитр назначил пенальти. Его реализовал Хименс – голкиперу не удалось угадать угол, в который был направлен удар. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "волков".

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Сразу после перерыва хозяевам удалось закрепить преимущество. Это Нету навесил в штрафную, а Дендонкер головой направил мяч в левый угол ворот. Окончательного разгрома "ирискам" нанес Диогу Жота на 74-й. Он получил длинную навесную от Невеша и с одиннадцати метров выстрелил в левый нижний угол – без шансов для голкипера. Гостям создать опасных моментов во втором тайме не удалось. Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Эвертона – 3:0.

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