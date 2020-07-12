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Определилась первая пара плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

20:44 - Читати українською
Определилась первая пара плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы
Колос – СК Днепр-1

СК Днепр-1 за два тура до окончания чемпионата Украины гарантировал себе итоговое седьмое место.

Мариуполь проигралу Олимпик (1:4) и потерял даже теоретические шансы догнать СК Днепр-1 на вершине второй шестерки УПЛ. Зато в верхней шестерке Колос уже давно застолбил за собой последнее место.

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Согласно регламенту УПЛ, в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы встретятся команды, занявшие итоговые 6-7 и 5-8 места соответственно. Таким образом, Колос и СК Днепр-1 сыграют между собой. Полуфинал состоит из одного матча, он должен пройти на поле ковалевцев. Базовая дата – 25 июля.

В другой паре Александрия еще ждет своего соперника. На последнюю путевку в полуфинал претендуют Олимпик, Ворскла и Мариуполь.

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УПЛ Колос Колос СК Днепр-1 СК Днепр-1
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