Александрия – Динамо – 2:2 – видео голов и обзор матча

Александрия расписала ничью с Динамо в 30 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Динамо на "Футбол 24".

Хозяева в середине первого тайма получили право на пенальти, который четко реализовал Третьяков. Команды обменялись несколькими опасными моментами, но следующих глав пришлось ждать после перерыва.

Александрия вырвала у Динамо ничью – драматическая развязка в пользу Зари перед битвой года за ЛЧ

Героем Динамо должен был стать Вербич. Словенец дважды удачно действовал в штрафной Александрии, выведя Динамо вперед. Удержать преимущество киевлянам не удалось. Шабанов "привез" второй пенальти, а Третьяков снова был точен – 2:2.