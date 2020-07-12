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Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в УПЛ

18:58 - Читати українською
Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в УПЛ
Мариуполь – Олимпик – 1:4

В рамках 30-го тура УПЛ Мариуполь потерпел сокрушительное поражение от Олимпика (0:3).

65’ Дмитрий Мишнев
 
Тарас Завийский 8’
Максим Дегтярьов 14’
Тарас Завийский 30’
Максим Дегтярьов 55’
8’ Тарас Завийский
14’ Максим Дегтярьов
30’ Тарас Завийский
55’ Максим Дегтярьов
65’ Дмитрий Мишнев

Олимпик уже не вылетит из УПЛ, поэтому Игорь Климовский привёз в Мариуполь практически резервный состав. Казалось, это будет легкая прогулка для азовцев, но гости лучше начали встречу, в первые пять минут нанеся два удара по воротам – Снурницин слёту пробил неточно, а вот Кравченко из-за пределов штрафной выстрелил острее. Третий момент произошел на 8-й минуте и стал голевым: Романовский с левого фланга вырезал блестящую передачу за спины защитникам на ход Завийскому, а тот вывалился один на один с Гальчуком – 0:1!

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Мариуполь на 12-й огрызнулся классным обводящим выстрелом Кулакова с правого угла штрафной, однако мяч пролетел мимо дальней девятки. Да и вообще азовцы перехватили инициативу, однако на 14-й минуте они неожиданно пропустили во второй раз. Получилось очень смешно: Гальчук при ударе от ворот решил обыграться с защитником, получил передачу и затянул с выносом, вследствие чего Дегтярёв выбил мяч из-под ног голкипера в ворота – 0:2.

После этого команды разменялись несколькими атаками с неточными ударами или вообще без завершения. Мариуполь прогнозируемо набирал обороты, ведь нужно было отыгрываться, но на 30-й минуте хозяева пропустили в третий раз: Кравчука сбили в метрах 25-ти от ворот, арбитр назначил штрафной, Зотько неожиданно пробил низом, а мяч рикошетом полетел точно на ногу Завийскому – Тарасу оставалось только расстрелять ворота с близкого расстояния. 0:3. Александр Бабич был шокирован.

В последней трети первого тайма большого количества моментов не возникало. Мариуполь выглядел обречённо и лишь разменялся с Олимпиком дальними неточными ударами, а Гальчук ещё и едва во второй раз не привёз гол своими перепасовками в штрафной. На перерыв команды ушли при разгромном преимуществе дончан в счёте.

На второй тайм Александр Бабич бросил в бой Кащука и Чурко. Азовцы прижали соперника и создали три хороших момента: на 51-й минуте Кулаков замыкал подачу Топалова головой с близкой дистанции, на 52-й Кащук пробил из-за пределов штрафной, а на 53-й Алексей стрелял с правого края – во всех случаях Альими спас Олимпик. Гости наказали за расточительность на 55-й, когда Романовскому удалась шикарная подача с левого фланга на голову Дегтярёву – его удар Гальчук парировал, но Максим тут же сыграл на добивании. 0:4. На 57-й мог и пятый прилететь, однако Зотько после навеса с углового головой направил мяч над перекладиной.

После этого Олимпик несколько отпустил игру, позволив Мариуполю атаковать. На 64-й минуте это могло вылиться в гол Чурко результате выстрела из пределов штрафной (над каркасом), а на 65-й хозяева таки забили – это Полегенько сбросил мяч на дальнюю штангу, а Мишнёв замкнул головой. Впрочем, тут же они могли и пропустить – Кравченко ворвался на правый край штрафной и мощно пробил под перекладину, заставив Гальчука исполнять сейв. Только после этого игра затормозила из-за замены и других мелких пауз. Моментов не возникало до последних минут.

В эндшпиле встречи Мариуполь всё еще пытался сделать счёт не таким позорным, но все попытки подопечных Александра Бабича были хаотичными. Где-то были дальние неточные удары, где-то не удавалось попасть по мячу, где-то фиксировались оффсайды. Олимпик пытался контратаковать, но ничего более острого создать также не удавалось. На 86-й с дистанции неплохо бил Путря – Альими парировал. На 89-й же красиво крутил Чурко, но в девятку не попал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Олимпика – 1:4.

Таким образом, Олимпик набрал 27 очков в турнирной таблице, держась на десятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 33 зачётных балла, остался восьмым, но отставание от СК Днепр-1 за два тура до конца чемпионата составляет уже семь пунктов. Таким образом, азовцы потеряли все шансы занять седьмую строчку.

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