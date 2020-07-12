Олимпик полурезервным составом разгромил Мариуполь – азовцы потеряли шансы на седьмое место в УПЛ

В рамках 30-го тура УПЛ Мариуполь потерпел сокрушительное поражение от Олимпика (0:3).

Олимпик уже не вылетит из УПЛ, поэтому Игорь Климовский привёз в Мариуполь практически резервный состав. Казалось, это будет легкая прогулка для азовцев, но гости лучше начали встречу, в первые пять минут нанеся два удара по воротам – Снурницин слёту пробил неточно, а вот Кравченко из-за пределов штрафной выстрелил острее. Третий момент произошел на 8-й минуте и стал голевым: Романовский с левого фланга вырезал блестящую передачу за спины защитникам на ход Завийскому, а тот вывалился один на один с Гальчуком – 0:1!

Мариуполь договорился с Остапом Маркевичем на следующий сезон, – СМИ

Мариуполь на 12-й огрызнулся классным обводящим выстрелом Кулакова с правого угла штрафной, однако мяч пролетел мимо дальней девятки. Да и вообще азовцы перехватили инициативу, однако на 14-й минуте они неожиданно пропустили во второй раз. Получилось очень смешно: Гальчук при ударе от ворот решил обыграться с защитником, получил передачу и затянул с выносом, вследствие чего Дегтярёв выбил мяч из-под ног голкипера в ворота – 0:2.

После этого команды разменялись несколькими атаками с неточными ударами или вообще без завершения. Мариуполь прогнозируемо набирал обороты, ведь нужно было отыгрываться, но на 30-й минуте хозяева пропустили в третий раз: Кравчука сбили в метрах 25-ти от ворот, арбитр назначил штрафной, Зотько неожиданно пробил низом, а мяч рикошетом полетел точно на ногу Завийскому – Тарасу оставалось только расстрелять ворота с близкого расстояния. 0:3. Александр Бабич был шокирован.

В последней трети первого тайма большого количества моментов не возникало. Мариуполь выглядел обречённо и лишь разменялся с Олимпиком дальними неточными ударами, а Гальчук ещё и едва во второй раз не привёз гол своими перепасовками в штрафной. На перерыв команды ушли при разгромном преимуществе дончан в счёте.

На второй тайм Александр Бабич бросил в бой Кащука и Чурко. Азовцы прижали соперника и создали три хороших момента: на 51-й минуте Кулаков замыкал подачу Топалова головой с близкой дистанции, на 52-й Кащук пробил из-за пределов штрафной, а на 53-й Алексей стрелял с правого края – во всех случаях Альими спас Олимпик. Гости наказали за расточительность на 55-й, когда Романовскому удалась шикарная подача с левого фланга на голову Дегтярёву – его удар Гальчук парировал, но Максим тут же сыграл на добивании. 0:4. На 57-й мог и пятый прилететь, однако Зотько после навеса с углового головой направил мяч над перекладиной.

После этого Олимпик несколько отпустил игру, позволив Мариуполю атаковать. На 64-й минуте это могло вылиться в гол Чурко результате выстрела из пределов штрафной (над каркасом), а на 65-й хозяева таки забили – это Полегенько сбросил мяч на дальнюю штангу, а Мишнёв замкнул головой. Впрочем, тут же они могли и пропустить – Кравченко ворвался на правый край штрафной и мощно пробил под перекладину, заставив Гальчука исполнять сейв. Только после этого игра затормозила из-за замены и других мелких пауз. Моментов не возникало до последних минут.

В эндшпиле встречи Мариуполь всё еще пытался сделать счёт не таким позорным, но все попытки подопечных Александра Бабича были хаотичными. Где-то были дальние неточные удары, где-то не удавалось попасть по мячу, где-то фиксировались оффсайды. Олимпик пытался контратаковать, но ничего более острого создать также не удавалось. На 86-й с дистанции неплохо бил Путря – Альими парировал. На 89-й же красиво крутил Чурко, но в девятку не попал. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Олимпика – 1:4.

Таким образом, Олимпик набрал 27 очков в турнирной таблице, держась на десятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Мариуполь, имея в активе 33 зачётных балла, остался восьмым, но отставание от СК Днепр-1 за два тура до конца чемпионата составляет уже семь пунктов. Таким образом, азовцы потеряли все шансы занять седьмую строчку.

"Шева був ще зовсім молодим, а Фоменко нагадував Лобановського": він забив перший гол Динамо у чемпіонатах України